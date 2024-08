Masters 1000 Montreal 2024 programma orari e ordine di gioco venerdì 9 agosto con Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il, glie l’didideldi. La pioggia è arrivata nel Quebec e tre incontri devono ancora terminare prima di avere il tabellone allineato agli ottavi: tra questi, c’è il match di Flavio Cobolli, che riprenderà alle 18:00 contro Rinderknech. Salvo pioggia, che è prevista anche oggi, Jannikscenderà in campo come 3°match sul Centrale, mentre Matteo Arnaldi come 2° sul Campo Rogers.