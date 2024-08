Mamma Fiona May | Quanto razzismo Scrivono che Larissa non è italiana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 9 agosto 2024) BORGO SAN LORENZO – Olimpiadi di Parigi,May, straordinaria campionessa di salto in lungo, due ori mondiali e due argenti olimpici, ancora oggi detentrice record italiano open, interviene in difesa della figliaIapichino.Iapichino, 22 anni, talento cristallino, toscana di Borgo San Lorenzo, vicecampionessa europea 2024, allenata da babbo Gianni Iapichino, reduce dal quarto posto alle Olimpiadi di Parigi.May ad Aldo Cazzullo, Corriere della Sera: “Il problema è il colore della pelle che non dovrebbe appunto essere un problema. A maggior ragione nello sport. L’Italia è andata indietro di vent’anni. Vent’anni fa non c’era tutto questo. O forse semplicemente non c’erano i social. I social su cui qualcuno scrive chenon è. Ma come si può?”.