Madri in carcere la storia di Anna e il piccolo Leonardo | “In due in una cella a immaginare la libertà”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2024) Cosa vuol dire essere recluse con il proprio figlio lo racconta a Fanpage.it(nome di fantasia), ex detenuta nell'Istituto a custodia attenuata per detenutedi Torino: "Con me il primo giorno, un borsone e 50 euro in tasca".