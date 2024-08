Lyles positivo al Covid abbraccia i suoi avversari dopo l’arrivo dei 200 Michael Johnson lo attacca

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2024) La partecipazione di Noahalla finale dei 200 metri alle Olimpiadi di Parigi, gara in cui ha ottenuto un bronzol'oro nei 100, ha sollevato parecchie polemiche quando si è saputo che il velocista ha gareggiato col. Tante le critiche, anche per il suo comportamento con glil'arrivo. L'ex campione americano: "Ilè ancora una malattia pericolosa, moralmente non lo trovo corretto".