Lurida fascista Vai presa a fucilate | animalisti hater contro Ambrosi FdI Non mi lascio intimidire

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Nel ringraziare per gli attestati di solidarietà, di fronte alle minacce e agli insulti sessisti ricevuti in rete da estremistia causa della miadi posizione sugli orsi e in favore delle trentine e dei trentini e del loro diritto di uscire di casa e vivere il territorio in serenità, d’accordo con il mio legale ho deciso di presentare denuncia. Credo che al di là dei rispettivi e legittimi convincimenti sul delicato tema dei grandi carnivori, non debba essere consentito ad alcuno di rivolgersi in modo violento, denigratorio e intimidatorio”. Lo dichiara Alessia, deputata di Fratelli d’Italia. “Il mio mandato di parlamentare mi impone di fare gli interessi e rappresentare la popolazione trentina, la violenza, l’intimidazione e la denigrazione non possono e non debbono avere alcuno spazio in democrazia.