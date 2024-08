Lukaku arriva a Napoli con lo sconto | trattative in corso colpo ad un passo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 agosto 2024) Romeluè sempre più vicino alno nuove interessanti indicazioni su come può sbloccarsi l’affare. Prosegue senza sosta la trattativa per portare l’attaccante belga Romelual. Il neo tecnico azzurro Antonio Conte ha individuato nell’ex attaccante di Inter e Roma l’uomo giusto per l’attacco azzurro, il giocatore che prenderà il posto di Victor Osimhen, ormai sempre più lontano dal club azzurro. Il bomber nigeriano è in lista di sbarco e ilsta lavorando per la cessione, ma al momento non ci sono grossi passi in avanti. Una situazione migliore invece per il trasferimento diche non vede l’ora di vestire la maglia azzurra e che – secondo alcune indiscrezioni – ilsarebbe pronto a prendere prima di vendere Osimhen.no intanto rumors riguardo le cifre dell’affare