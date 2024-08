LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziano le qualificazioni dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.02 Kim Yeongtaek ottiene 64.50 punti con il triplo e mezzo avanti. 10.00 Tutto pronto per il via della qualificazione. 9.57 Inizia la presentazione degli atleti. 9.55 La lista di partenza dellemaschile.