LIVE – Parigi 2024 qualificazioni atletica | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di venerdì 9 agosto 2024) Latestuale dell’ultima mattinata didiai Giochi Olimpici di. Allo Stade de France il programma si aprirà alle 10.05 con il salto in lungo nell’eptathlon. Presente Sveva Gerevini che poi alle 11.20 sarà impegnata anche nel lancio del giavellotto. In mezzo ecco in pista le due staffette 4×400. Italia in batteria sia con gli uomini (11.05) che con le donne (10.45). Alle 11.30 Catalin Tecuceanu e Simone Barontini andranno a caccia di un posto nella finale degli 800 metri. Nessun italiano impegnato nelle semifinali dei 100 metri a ostacoli donne. Sportface vi terrà aggiornati con latestuale in tempo reale a partire dalle 10.05 fino all’ultima semifinale alle 12.05.