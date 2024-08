LIVE – Nuoto di fondo 10 km maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) Latestualecon aggiornamenti della 10 kmdidialledi. Le tanto discusse acque dici hanno regalato un’inattesa medaglia di bronzo nella prima prova, con la straordinaria prova di Ginevra Taddeucci, capace di conquistare il bronzo nella 10 km femminile. Dove invece partiamo con tante speranze di andare a medaglia è nella gara, con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza che hanno più volte dimostrato nel corso della loro carriera di poter competere ai massimilli su questa distanza. Una gara che però nasconde molte insidie e incognite, come visto nella prova al femminile. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella 10 km didiallediaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.