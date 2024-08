LIVE Lotta Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia si affida a Chamizo nei -74 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della giornata odierna dellaai Giochi della XXXIII Olimpiade. Quest’oggi saliranno sulla materassina gli atleti della categoria -74 kg che si affronteranno quest’oggi per eleggere il nuovo campione olimpico.sia Frank. L’azzurro inizierà il proprio torneo con il turno di qualificazione agli ottavi di finale contro l’iraniano Yones Emamichoghaei. In caso di successono sfiderà Bacar Ndum, testa di serie numero 8. Qualoradovesse superare anche l’atleta della Guinea-Bissau potrebbe affrontare il temibile americano Kyle Douglas Dike, numero 1 del seeding. Il torneo delno inizierà alle 11.00: la sfida traed Emamichoghaei è la seconda in programma sulla materassina A.