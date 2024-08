LIVE Italia-USA volley Olimpiadi 2024 in DIRETTA | gli azzurri si giocano il bronzo come a Londra 2012

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera e benvenuti alla finale per il terzo posto del torneo di pallavolo maschile dei Giochi olimpici di Parigi, di fronte l'e gli USA. Per l'si tratta della terza finale per il terzo posto della sua storia: nei due precedenti gliriuscirono a salire sul podio vincendo a Sydney 3-0 con l'Argentina e a3-1 contro la Bulgaria Stavolta l'avversario della formazionena è la squadra degli USA, reduce dalla sconfitta 3-1 contro la Polonia. La formazione americana ha disputato un ottimo torneo olimpico, eliminando ai quarti di finale il Brasile ma ha spesso concesso qualcosa agli avversari, prendendosi alcune pause nel match, aspetto di cui Fefè De Giorgi, nel preparare l'incontro non potrà non tenere conto. L'arriva a questo incontro non certo con il morale alle stelle.