LIVE – Italia-Usa 0-1 23-25 28-30 | finale bronzo volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di venerdì 9 agosto 2024) Latestualedi-Usa,per ildidelledi. Gli azzurri di Fefé De Giorgi, sconfitti in semidai padroni di casa della Francia, tornano in campo per rialzare subito la testa e provare a riportare l’sul podio ad otto anni di distanza dall’argento di Rio 2016. Serve però una grande prestazione per fermare la compagine a stelle e strisce, reduce dalla sconfitta al tie-break contro la Polonia. Chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul gradino più alto del podio? L’appuntamento è per le ore 16.00 di venerdì 9 agosto alla South Paris Arena. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedellaper il-Usa didei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.