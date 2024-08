LIVE – Italia-Spagna 1-5 pallanuoto maschile | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’è pronta a sfidare lanel torneodidei Giochi di. Il Settebello di Alessandro Campagna torna in acqua dopo le polemiche degli ultimi giorni, che hanno interessato la squadra dopo il match contro l’Ungheria, perso ai rigori. Oggi, la posta in palio è il quinto posto nella classifica generale, con gli azzurri affamati di rivalsa. Gli spagnoli sono reduci dalla sconfitta contro la Croazia, dopo una fase a gironi da cui erano usciti imbattuti. Il fischio di inizio è in programma per le 13:00 di venerdì 19 agosto. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutti e quattro i parziali di gioco, aggiornandovi in tempo reale sull’azione in campo.