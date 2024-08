LIVE Cobolli-Rinderknech ATP Montreal 2024 in DIRETTA | già cancellata l’intera giornata match rinviato a domani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:35 UFFICIALE: non si giocherà per. Le previsioni del tempo che vi avevamo citato hanno spinto l’organizzazione a, fondamentalmente, evitare di mettere in pericolo le persone, cosa che vale infinitamente più di varie partite di tennis. L’appuntamento, a orario da destinarsi, è dunque rimandato a. 17:54 Non resta dunque che aggiornarci in attesa di novità ulteriori. 17:51 Dalle notizie più recenti che si hanno il gioco non dovrebbe iniziare prima di tra circa un’ora e mezza (19:30). 17:48 A causa della pioggia, per i motivi già detti, sarà infatti estremamente complicato portare a termine anche un solo incontro, o forse un solo 15, a. 17:45 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport.