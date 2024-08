L’estate a trevi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) A Villa Fabri questa sera alle 21, per la stagione estiva “Se ad’estate una Villa“, va in scena lo spettacolo “Invece di una lettera - L’amore di Vladimir Majakovskij per Lilja Brik“, con Diletta Masetti accompagnata da Marco Scolastra al pianoforte. La pièce si articola attraverso l’interpretazione dei carteggi d’amore che dipingono la caleidoscopica relazione tra il celebre poeta russo e la sua Musa con un’attrice che interpreta entrambi i personaggi e un musicista, che accompagna l’intero racconto sullo sfondo di proiezioni di lettere, disegni, manifesti, fotografie. Domani sempre a Villa Fabri, c’è “Didone” di Roberto Lerici, tratto “dall’Eneide” di Virgilio.