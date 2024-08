Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 9 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 9 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Luna è opposta, provoca diverbi nel rapporto di coppia, ma non disturba lo slancio passionale. Anzi aumenta l'erotismo. Avete bisogno dell'amore e la persona cara ha bisogno di voi ma qualche volta basta una sola Luna a rendere difficile trovare la sintonia, i modi, i tempi giusti. Ma alla fine si riesce, eccitante invece l'effetto sulle coppie non sposate, persone che sono alla ricerca dell'amore. Marte esaudisce il desiderio, propizia anche brevi avventure al mare. Toro Sole in Leone, dobbiamo sempre ricordarlo, richiama l'attenzione sulla famiglia e sul rapporto genitori-figli.