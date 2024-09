Le nuove scoperte musicali della settimana – #19

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di venerdì 9 agosto 2024) Queste leaggiunte: Jiwon – Autograph Xoxodubstep – All Night OFS – Ricordi Friendship Commanders – Outlive You (Steve Albini Mix) Parans – Privé Blanc Dadani – S. Valentino freestyle 2 Kazlo Johns – One or the Other Indy Fontaine – Odiar y Querer Almondine – Time Kopernikus – 6 Dämonen aus Blei Sergey Khomenko – Ukrainian overture in memory of Maestro A.