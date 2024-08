Latina Rubano e aggredisco due persone per darsi alla fuga arrestate due persone

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 9 agosto 2024)– Mercoledì a, i Carabinieri della locale Stazione diScalo, hanno arrestato in flagranza per “rapina e lesioni personali” un 29enne residente a Roma e una 32enne residente a. I due dopo essersi introdotti interno di un esercizio commerciale, hanno portato via vari prodotti celandoli all’interno dello zaino del 29enne; sorpresi L'articolodueperdueTemporeale Quotidiano.