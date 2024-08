Latina Nuovi ambulatori presso l’ospedale Goretti approvato il permesso a costruire

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 9 agosto 2024)– Via libera dal Consiglio comunale, nella seduta di oggi, alin deroga al Prg in favore disanitari,di. La delibera è passata all’unanimità dei presenti, visto l’intervento di interesse esclusivamente pubblico, adottato in virtù dell’articolo 14 del Dpr 380/2001. “Con questa deliberazione – L'articoloilTemporeale Quotidiano.