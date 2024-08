L’Atalanta perde ancora | sonoro 3-0 a casa del St Pauli

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’ultima gara di preparazione al primo impegno stagionale, forse il più prestigioso, quello della Uefa Super Cup contro il Real Madrid in programma il prossimo 14 agosto, non termina nel migliore dei modi per i nerazzurri che nella ripresa cedono dopo 10’ minuti di completo black out difensivo.