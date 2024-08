La storia a lieto fine dell' orso Kuma curato al Bioparco e restituito ai boschi VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI - "Con molta soddisfazione comunichiamo che, maschio dibruno trovato in fin di vita a Gorizia quando era cucciolo a novembre 2021, e accolto aldi Roma a giugno 2022, è stato trasferito in Germania, presso il centro di recupero per orsi di Bad Fussing in Baviera", annuncia la Presidentea Fondazionedi Roma, Paola Palanza, etologa. "è cresciuto benissimo, è molto vivace, e nel centro tedesco vive in semi libertà, in un'areava molto ampia, ma soprattutto potrà avere interazioni con altri individui, quindi una vita sociale.è unnato in natura e siamo contenti che possa, almeno in parte, ritornarvici. Con la garanzia di continuare a essere seguito e monitorato sugli aspetti veterinari.