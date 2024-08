La scelta di Claudio Lotito di farsi intercettare i 5 cellulari le minacce e gli insulti al telefono | È un gruppo organizzato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italianon ce la fa più: la Serie A non è ancora ricominciata, e già racconta di essere sommerso die chiamate anonime. Addirittura, lo scorso 14 giugno, 5mila tifosi si sono messi in marcia a Roma, da Flaminio a Ponte Milvio, al grido di «libera la Lazio». Senza contare i manifesti in giro per la città: «Signore portalo via», «Al tuo funerale prosecco e caviale». Per questo,ritiene che la scorta con cui vive da quando, 20 anni fa, è diventato proprietario dei biancoazzurri, non è più sufficiente. Ha dunque chiesto a Palazzo Madama l’autorizzazione per far acquisire i suoi tabulati telefonici dalla Procura e dalla Digos.