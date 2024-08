LA COPPIA D’ORO! Chiara Consonni e Vittoria Guazzini sbancano nella madison e sono campionesse olimpiche!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un’emozione indescrivibile. Una gara meravigliosa. Arriva l’undicesima medagliadell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 e la portano a casacon una prova mostruosadel ciclismo su pista. Le due azzurre hanno dato spettacolo lungo i 120 giri andandosi a prendere un trionfo clamoroso. Non erano favorite, potevano recitare il ruolo di sorpresa e lo hanno fatto in una maniera spettacolare. Latricolore ha guadagnato un giro a metà gara e ha gestito le energie al meglio, andando a chiudere su tutti gli attacchi delle rivali e portandosi avanti con dei punti guadagnati all’inizio della prova. 37 punti totali, irraggiungibili per le altre. Il trionfo più importante della carriera per entrambe a 24 e 25 anni: un oro che resteràstoria del ciclismo azzurro per anni.