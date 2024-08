La contromossa di Pechino dopo i dazi sulle auto elettriche cinesi

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 9 agosto 2024) Come promesso, la Cina ha fatto ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) in risposta alla decisione dell'Unione europea di imporre dal 5 luglioimportate dalla Repubblica popolare, accusata da Bruxelles di favorire in modo iniquo i produttori nazionali