La 4x100 azzurra è quarta deludente Tortu che piange | Sto male per i compagni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 9 agosto 2024) Nella sera in cui gli Stati Uniti si presentano allasenza Lyles per Covid e sbagliando i cambi che gli costano la squalifica, l ’Italia non riesce a sfruttare la chance né per confermarsi campione olimpico né per salire sul podio . Gli azzurri finiscono quarti , ancora una volta, con il tempo di 37"68, dietro al Canada, primo con 37"50 (stesso tempo di Jacobs&co a Tokyo), Sud Africa