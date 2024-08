Kiev attacca la Russia con le nostre armi?

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 9 agosto 2024) Continua l’offensiva ucraina oltre confine. Imbarazzo in Occidente: gli Usa nicchiano, l’Ue ribadisce la legittimità dell’azione, ma Antonio Tajani precisa: «Gli armamenti donati dall’Italia non colpiscano il territorio di Mosca». Intanto scatta l’ennesima escalation. Medio Oriente: Giorgia Meloni sente il leader iraniano, Masoud Pezeshkian, per riaprire la via diplomatica. Lo speciale contiene due articoli.