Kate Middleton finalmente la notizia che tutti aspettavano sulla sua salute

(Di venerdì 9 agosto 2024) Arrivano buone notizie dal Regno Unito, dove i sudditi da mesi sono preoccupati per ladi. La sua battaglia contro il cancro, la sua forza ed il suo coraggio hanno toccato il cuore delle persone e non solo nel Regno Unito. Una delle ultime notizie che arrivano da Palazzo è che la principessainsieme a William e ai figli, andrà in vacanza in Scozia, nel castello di Balmoral. Secondo un esperto, questo è un buon segno.