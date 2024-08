Israeliani non graditi a Nagasaki

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Rahm Emanuel, l’ambasciatore americano in Giappone, non parteciperà oggi alla cerimonia annuale commemorativa della pace di, poiché Israele non è stato invitato all’evento. Il sind Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti