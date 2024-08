Insieme a gonne midi capi in pelle e jeans vintage La camicia a quadri conquista i look del momento per l' ufficio o le vacanze Parola di Bottega Veneta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Spazio alla fantasia. Non sempre, infatti, l’eleganza è sinonimo di outfit monocromatici e sfumature tenui. A volte serve un motivo d’effetto per rendere undavvero chic. Il capo su cui puntare ora e nei prossimi mesi, non a caso, è ladonna.