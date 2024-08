Incredibile Passeggiamo sulla luna operiamo da remoto in laparoscopia ci affidiamo all’intelligenza artificiale e poi ci mettiamo mesi e mesi a sostituire o aggiustare un ascensore?

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Luciana Littizzetto è sempre stata molto riservatasua vita privata. Questa volta, però, ha deciso di fare un’eccezione. La comica, conduttrice e attrice, ha deciso di mostrare sua madre su Instagram per la prima volta. Il motivo? Denunciare via social una situazione in cui si trovano diversi anziani, bloccati in casa con il caldo, perché l’, guasto da maggio, non è ancora stato riparato.