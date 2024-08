Il riscatto dell’ex detenuto | In carcere volevo uccidermi ora sono laureato a Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Il suo nome poteva comparire nel triste elenco, ormai sterminato, delle persone, che sitolte la vita nelle carceri italiane: a salvarlo è stato un desiderio dipiù forte delle vicissitudini della sua giovane vita. Ha anche un capitolo senese la lunga, incredibile, odissea di Ernest Dan Azobor, nato in Nigeria e attualmente residente in città. Com’è arrivato in Italia? "Dopo un viaggio in mare dalla Libia, come tanti altri connazionali, perché ero perseguitato nel mio Paese di origine. In Italia speravo di rifarmi una vita, magari sfruttando la mia laurea in Scienze della comunicazione, conseguita in Nigeria. Quandoarrivato in un centro di accoglienza a Latina, però, ho capito che tutte le mie speranze erano vane". In che senso? "Lì non c’era nulla, a parte il posto per dormire.