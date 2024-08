Il presenzialismo impolitico di Musk e i danni politici dei social network

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 agosto 2024) «La guerra civile è inevitabile», ha scritto su X qualche giorno fa Elonmentre dal Regno Unito giungevano le notizie dei pogrom aidei rifugiati e degli assalti ai centri di accoglienza. Non è la prima volta cherilancia la retorica dell’ultradestra; da anni, se la prende col “woke” (termine in cui fa rientrare ormai qualunque posizione indice di una società secolarizzata o non rientrante in una rigida separazione di genere, fosse pure un uomo che fa pipì seduto), esprime posizioni politiche oscurantiste e fa sfoggio di una mentalità del lavoro tossica. A dire il vero, non è nemmeno la prima volta che annuncia l’imminenza di una guerra civile in Europa: tra ottobre e novembre del 2023, ad esempio, lo aveva già fatto cinque volte.