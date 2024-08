Il padre di Sharon | Lei mi dà tanta forza ma sono pieno di dubbi Voglio sapere perché è stata uccisa e da chi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024) Bottanuco (Bergamo), 9 agosto 2024 – Bruno Verzeni ha una barba candida da patriarca, lo sguardo buono, un sorriso dove la dolcezza si mescola al dolore. Unche parla della figlia perduta,in una afosa serata di fine luglio. Unche ora cerca e chiede, per prima cosa, la verità. Lo fa con decisione, senza asprezze. Signor Verzeni, oggi, quasi dieci giorni dopo. “Non sento rancore. Mi sento in pace. Non provo odio, astio. Dovrei essere il papà più arrabbiato del mondo. Non lo. È così. E mi auguro di rimanere così, che questo rimanga il mio stato animo. Ma”. Questo sì”. Come riesce a trovare? “Lame la dàe me la dà la fede. Però tantivengono”.che di fronte a una tragedia come questa, davanti a questo strazio anche la fede, a un certo punto, possa non bastare? “Questo no.