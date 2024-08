Il Mattino Ecco perchè Conte ha mandato via Ostigard Cajuste e Lindstroom

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 9 agosto 2024)-Napoli: il tecnico ridisegna la rosa azzurra, vuole gente affamata. Lindstrom ehanno deluso il tecnico. NAPOLI – La rivoluzione di Antonioal Napoli è già in pieno svolgimento. Con le cessioni di Lindstrom egià completate eprossimo al trasferimento in Premier League, il nuovo corso azzurro sta prendendo forma rapidamente.-Napoli: la filosofia del tecnico si concretizza Secondo quanto riporta Il, il nuovo allenatore azzurro sta plasmando la squadra secondo la sua visione tattica.predilige calciatori che rispecchiano la sua mentalità, quelli che, come si suol dire, hanno “lo stesso sangue nelle vene“. La sua filosofia si basa su concetti chiave come fame, sostanza e grinta.