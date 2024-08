Il display della Ztl è spento Multato 46 volte dovrà pagare 4500 euro 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 9 agosto 2024) AGI - Un cavo per l'alimentazione elettrica tranciato al pannello luminoso del varco seiZona a Traffico Limitato di via Municipio a Barletta e multe che piovono copiose, fino a raggiungere quota 46 verbali pereuro di sanzioni. È quanto accaduto ad un 45enne barlettano (e forse non sarà l'unico) che ora, tramite il suo legale, farà istanza di annullamento in autotutela di tutti i verbali. La prima multa è stata ricevuta il 14 giugno scorso: l'uomo alla guidasua auto avrebbe ripetutamente compiuto la stessa violazione al codicestrada, superando sempre lo stesso varco in orari non consentiti, pensando che la Ztl non fosse funzionante. Il cavo di alimentazione elettrica del pannello luminoso, infatti, era stato tranciato nel corso di alcuni lavori di scavo e ripristinata soltanto a inizio agosto.