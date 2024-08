Il corpo di un neonato trovato nel giardino di una villetta nel Parmense | si cercano i genitori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ildi uncon pochi giorni di vita è statovenerdì pomeriggio in un sacchetto lasciato neldi unabifamiliare a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. A scoprirlo, mentre rincasava, uno dei proprietari che ha immediatamente avvisato i carabinieri: si indaga per risalire all’identità dei, cercando testimoni. L'articolo Ildi unneldi unanel: siproviene da Il Fatto Quotidiano.