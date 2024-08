Il benessere psicologico e l’uso dei social media

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 agosto 2024) Dalla nascita deia oggi, numerose ricerche hanno cercato di identificare possibili relazioni fradegli utenti. Uno dei comportamenti sospettati di avere un ruolo negativo nei confronti dele? il multitasking. L’utente puo? svolgere contemporaneamente attivita? multiple con obiettivi diversi mentre usa i, per esempio, usa imentre studia, lavora o guarda un film, e/o porta avanti neiconversazioni e consultazioni multiple in parallelo. Un’analisi di nove studi sulmultitasking e il(Xu et al. 2022) ha mostrato come la maggioranza di essi (sei) riporti conclusioni negative in merito al, mentre i rimanenti tre riportino conclusioni miste o nulle.