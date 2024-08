I migliori podcast da ascoltare sotto l' ombrellone

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Con l’estate in pieno svolgimento, lunghi viaggi all’orizzonte, faticose passeggiate in montagna o giornatel’, non c’è modo migliore per rilassarsi che immergersi nel mondo affascinante della moda. Come? Grazie aidi moda. Appassionati di tendenze, professionisti del settore o curiosi dei retroscena dell’industria, questi lunghi contenuti audio sapranno intrattenere offrendo il giusto mix tra approfondimento e divertimento.