I cani abbandonati nel 2023 85 000 +86% problema randagi

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilè stato un anno nero per la gestione degli animali domestici in Italia. Isono stati 85 mila, l'8,6% in più rispetto al 2022. Preoccupano anche i, ossia quelli senza proprietari che li rivendicano, il cui numero stimato nelè di 358 mila, con picchi in Lazio, Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Lo denuncia il tredicesimo rapporto Animali in città di Legambiente, che evidenzia problemi anche in relazione ai servizi: solo il 33,3% dei comuni, uno su tre, ha spazi aperti dedicati agli animali domestici e tra quelli costieri solo il 24,7% regolamenta l'accesso in spiaggia dei. Altra carenza del settore riguarda l'anagrafena: solo 41% dei comuni conosce il numero complessivo deipresenti nel proprio territorio.