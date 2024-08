Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024 | programma 9 agosto orari tv finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Aumenta ancora rispetto a ieri il numero di titoli e medaglie che verranno messi in palio, venerdì 9, in quello che formalmente è il Giorno 14 delledi: saranno 35 gli ori assegnati in 17 differenti sport, ovvero atletica, vela, canoa velocità, lotta, sollevamento pesi, taekwondo, ciclismo su pista, boxe, arrampicata sportiva, tuffi, nuoto di fondo, hockey su prato, beach volley, tennistavolo, calcio, ginnastica ritmica e break dance. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.