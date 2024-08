Giovanni Tarter morto in un incidente stradale a Medolla

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 9 agosto 2024)è finito fuori strada con la sua auto precipitando in un fosso., 76 anni, ha perso la vita in unavvenuto in via San Matteo a. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ed è stata fatta arrivare l’eliambulanza da Bologna, manon c’è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale dell’Unione dei comuni dell’area Nord.era molto conosciuto a. Era stato consigliere comunale negli anni Ottanta. Ed era molto impegnato nel sociale nella veste di volontario della protezione civile e della Croce Blu.