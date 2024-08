Giochi Raffaeli bronzo nella ritmica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 agosto 2024) 17.47 Sofiachiude al 3° posto il concorso completo della ginnastica. La marchigiana (primo punteggio nel preliminare) in finale totalizza 136,300 punti che valgono la medaglia di. L'oro è della tedesca Varfolomeev (142,850, prima in tutti gli esercizi a eccezione del nastro), argento alla bulgara Kaleyn (140,600). L'altra azzurra in gara, Milena Baldassarri, ha terminato all'ottavo posto con 129,700 punti.