Gigi D’Agostino | 8000 persone al Festival di Majano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Un fantastico pubblico di 8 mila, arrivate da tutta Italia e per buona parte dall’estero, ha partecipato ieri alla festa dance dell’estate aldi, scelto straordinariamente da uno degli artisti più ambiti del palcoscenico internazionale, il re della dance, per l’unica data nel Nordest del suo tour che lo vede protagonista in poche selezionate venue. Quella vissuta ieri è stata certamente una giornata record per la rassegna del comprensorio collinare, evento di punta di una 64° edizione, che la allinea di fatto ai principaliitaliani, per qualità dell’offerta e per riscontro di pubblico. Il live di, iniziato poco prima delle 22.00, ha visto il “capitano della dance” esprimere tutto il suo talento alla consolle.