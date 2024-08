Gaza e Ucraina due conflitti che si allargano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

«A che ora è la guerra?». È la domanda che da giorni fa il giro delle prime pagine dei giornali, come se fossimo in uno scenario dove regna la pace: insi combatte contro l'aggressione russa da 898 giorni, ail conflitto è arrivato a 308 giorni e ieri sono trascorsi 10 mesi dall'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023, il giorno della caccia all'ebreo nei kibbutz di Israele. Se guardiamo i due teatri, l'escalation è già in corso: gli ucraini sono entrati in territorio russo a Kursk e l'Unione europea ha affermato che «l'è vittima di un'aggressione illegale e ha il diritto di difendersi e di colpire il nemico anche sul suo territorio», una posizione che in molti Paesi riaprirà le divisioni sulla conduzione della guerra, a cominciare dall'Italia;