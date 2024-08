Gaia Del Mancino il sogno si avvera La sua musica sbarca su tutte le piattaforme musicali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Massa, 9 agosto 2024 – Quello di oggi perdelrimarrà senza dubbio uno dei più bei giorni della sua vita. La giovane cantante massese proprio in queste ore ha visto realizzarsi uncon l'uscita del suo primo atteso singolo “Come fai”, suleli. “Sono strafelice – le sue parole a caldo della giovane promessa – perché dopo anni di studio e di duro lavoro finalmente oggi è in uscita il mio primo inedito, che mi auguro rappresenti l'inizio di un lungo percorso costellato da soddisfazioni e successi”. La studentessa dell'istituto tecnico a indirizzo turistico A. Salvetti di Massa, ha iniziato a studiare canto all'età di nove anni alla scuola massese dido.re.mi. fondata da Ferdinando Martinucci, in arte “Freddy”, sotto la guida dei maestri di canto Lara Bertelloni e di pianoforte Davide Marras.