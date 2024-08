Fiorentina ufficiale | De Gea è il nuovo portiere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 agosto 2024) David De Gea è ildella. Il club viola, infatti, ha reso noto di “aver tesserato il calciatore. De Gea, nato a Madrid il 7 novembre del 1990, dopo essere cresciuto nella cantera dell’Atletico Madrid, esordisce in prima squadra e vince un’Europa League e una Supercoppa Europea. Nella stagione 2011/12 si trasferisce al Manchester United, club con il quale vince 1 campionato inglese, 1 Europa League, 1 FA Cup, 2 Coppe di Lega Inglesi e 3 Community Shield. Con 545 partite giocate, è lo straniero con più presenze nello United, oltre che il primo tra i portieri della storia dei Red Devils per numero di clean sheets, 190. De Gea ha, inoltre, difeso la porta della nazionale maggiore spagnola in 45 occasioni, dopo aver vinto due Europei di categoria con la Spagna Under 21.