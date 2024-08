Fine vita | Vaticano apre a mediazioni su leggi ma no a eutanasia Dialogo su nutrizione e idratazione caso per caso

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il' all'? No, fa un'altra cosa: dice sì alsul tema del, sull'accompagnamento alla morte di chi è malato, "dimensione fondamentale della relazione di cura" anche per chi assiste, i familiari e lo fa con 'Piccolo lessico del', vademecum di 88 pagine redatto dalla Pontificia Accademia per laL'articolosu, ma no asuperproviene da Firenze Post.