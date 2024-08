Feyenoord-Willem II sabato 10 agosto 2024 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 9 agosto 2024) Brian Priske ha iniziato bene la sua prima stagione sulla panchina delvincendo un emozionante Johan Cruijff Schaal ai calci di rigore dopo aver pareggiato 4-4 nei tempi regolamentari. Il tecnico danese come prima cosa dovrà cercare di non far rimpiangere Arne Slot, volato ad Anfield. Probabilmente è stato scelto per la sua capacità InfoBetting: Scommesse Sportive e