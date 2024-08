Ferragosto 2024 in tv i programmi della prima serata di Rai e Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Cosa farà in tv nel giorno di? Come ogni anno, a metà del mese ricorre questa festa nata in onore di Ottaviano Augusto, primo imperatore romano. Vediamo insieme la programmazione dei principali canali Rai,e non solo.in tv, cosa vedere Per tutti quelli che sono rimasti a casa o che hanno già finito le ferie, quest’anno la programmazione tv per ilpropone grandi classici o trasmissioni che hanno divertito i telespettatori durante l’anno. Per le novità e le serie più forti, bisognerà attendere l’autunno. La programmazione Rai per ilSu Rai 1 alle ore 21.25 andrà in onda ‘Nuovo cinema paradiso‘. In un paesino siciliano del dopoguerra, un bambino passa le giornate nella sala cinematografica del proiezionista Alfredo e, così, si innamora del cinema.