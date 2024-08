Femminicidio a Fonte Nuova Ossoli non parla | nessuna risposta al gip

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il 74enne, fermato per l'omicidio della moglie Anna Rita Morelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere Domenico, il 74enne fermato dai carabinieri di Monterotondo per l’omicidio della moglie Anna Rita Morelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip che questa mattina alle 11 ha svolto l’interrogatorio di garanzia